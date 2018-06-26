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Лекарство на основе марихуаны впервые одобрили в США

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Фото: Depositphotos
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Производство лекарства на основе марихуаны впервые одобрили в США. Об этом сообщает сайт Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Лекарство получило название Эпидиолекс. В основу препарата входит каннабидиол - один из компонентов конопли. Предназначено оно для лечения редких и сложно поддающихся терапии форм эпилепсии, пишет сайт kp.ru.

Специалисты проводили исследования среди 516 пациентов, включая детей. Выяснилось, что препарат может почти вдвое снизить частоту приступов судорожного синдрома, который возникает у пациентов. По словам главы FDA Скотта Готтлиба, это значительный медицинский прогресс. Он подчеркнул, что лекарство не стоит отождествлять с медицинской марихуаной, поскольку препарат не содержит вещество, которое вызывает опьянение у потребителей наркотика. Эпидиолекс представляет собой клубничный сироп с очищенным канабидиолом.

Производить препарат в США начнут уже в конце 2018 года, а к 2019 году его использование могут одобрить и в странах Евросоюза.

15 июня парламент Португалии легализовал использование марихуаны в медицине.

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