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В КНДР назвали Японию «сующей нос не в свое дело» после требований о денуклеаризации

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Представитель КНДР на проходящей в Женеве международной конференции по разоружению заявил, что Япония «сует нос не в свое дело» из-за требований провести денуклеаризацию, сообщил в среду, 27 июня, телеканал NHK.

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Представитель Японии заявил, что Токио вместе с Вашингтоном и Сеулом будет требовать полного ядерного разоружения полуострова.

Представитель Северной Кореи в ответ отметил, что Япония «не подписывала ни Пханмунджомскую декларацию (между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. — Ред.), ни совместное заявление лидеров КНДР и США, и поэтому она сует нос в дело, к которому не имеет отношения», пишет ТАСС.

9 мая премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что восстановит отношения с КНДР в том случае, если северокорейское правительство проведет полное разоружение и решит проблему похищений японских граждан.

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