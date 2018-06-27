В КНДР назвали Японию «сующей нос не в свое дело» после требований о денуклеаризации

Представитель КНДР на проходящей в Женеве международной конференции по разоружению заявил, что Япония «сует нос не в свое дело» из-за требований провести денуклеаризацию, сообщил в среду, 27 июня, телеканал NHK.

Представитель Японии заявил, что Токио вместе с Вашингтоном и Сеулом будет требовать полного ядерного разоружения полуострова.

Представитель Северной Кореи в ответ отметил, что Япония «не подписывала ни Пханмунджомскую декларацию (между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. — Ред.), ни совместное заявление лидеров КНДР и США, и поэтому она сует нос в дело, к которому не имеет отношения», пишет ТАСС.

9 мая премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что восстановит отношения с КНДР в том случае, если северокорейское правительство проведет полное разоружение и решит проблему похищений японских граждан.