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Абэ не исключил создания фонда для финансирования денуклеаризации КНДР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что нельзя исключать создания международного фонда для финансовой поддержки полного отказа Северной Кореи от ядерного оружия, сообщает агентство Киодо в субботу.

«Абэ 16 июня упомянул возможность создания структуры (фонда), через которую международное сообщество могло бы финансировать полную денуклеаризацию КНДР», — говорится в сообщении.

По итогам встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре стороны договорились о том, что Вашингтон предоставит своему вчерашнему противнику гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

12 июня Трамп рассказал о том, что возможное соглашение с Северной Кореей по ядерной проблеме не будет «мягче», чем аналогичная сделка с Ираном.

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