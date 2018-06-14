Ким Чен Ын и Синдзо Абэ могут встретиться во Владивостоке

Правительство Японии приступило к согласованиям вопроса о проведении встречи премьер-министра страны Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына в рамках Восточного экономического форума, который будет проходить в сентябре 2018 года во Владивостоке. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Встреча может состояться благодаря тому, что Россия пригласила лидера Северной Кореи участвовать в форуме. Об участии же в нем японского премьер-министра было объявлено еще в 2017 году.

О вероятности встречи с Синдзо Абэ Ким Чен Ын заявил 12 июня во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

«Возможность для встречи с премьер-министром Абэ есть, и что он (Ким Чен Ын. — Ред.) открыт для этого», — цитирует агентство сообщения источника в правительстве Японии.

10 июня Абэ заявил, что Япония готова нормализовать отношения с Северной Кореей и предоставить ей экономическое содействие, если Пхеньян откажется от своей ракетно-ядерной программы.

Кроме того, странам надо решить вопросы с гражданами Японии, которые были похищены северокорейскими спецслужбами.