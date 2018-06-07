Абэ надеется на успех встречи Трампа и Ким Чен Ына

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, находящийся с визитом в Вашингтоне, выразил надежду на то, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет успешно.

Об этом глава японского правительства заявил в четверг, 7 июня, перед встречей с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

Абэ добавил, что рад возможности «подробно обсудить вопросы», связанные с предстоящим в Сингапуре саммитом. Со своей стороны, Трамп рассказал, что хорошо подготовился к встрече с северокорейским лидером.

Президент США встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня, саммит начнется в 9:00 по местному времени (4:00 мск). Переговоры о встрече проходили непросто, а 24 мая американский лидер даже отказался проводить ее. Однако Пхеньян заявил, что по-прежнему готов к диалогу, и 1 июня Трамп подтвердил проведение саммита.

Ранее 7 июня Трамп заявил, что пока не снимет санкций против КНДР, но и не будет вводить новые ограничения.