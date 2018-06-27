Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа

Территория Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Девять ракет были выпущены в ночь на 27 июня.

«Зафиксированы девять пусков из сектора Газа по израильской территории. Один из них перехватила система противоракетной обороны «Железный купол», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы армии Израиля.

Информации о пострадавших и разрушениях не приводится. Из-за обстрелов на юге Израиля в районе Хоф-Ашкелон и региональных советах Шаар ха-Негев и Эшколь несколько раз за ночь сработали сирены воздушной тревоги.

С 14 мая в секторе Газа проходят столкновения на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина, в свою очередь, претендует на восточную часть города.

Последний раз ракетные удары возобновились 20 июня. Израильские истребители нанесли 25 ударов по целям ХАМАС в ответ на 45 ракет, выпущенных по Израилю.

Палестинцы, в свою очередь, используют воздушные шары и змеи с привязанными к ним горючими веществами. Такой способ борьбы уже причинил ущерб на миллионы долларов США, спалив обширные сельскохозяйственные площади на территории еврейского государства.