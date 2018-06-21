Палестина официально вошла в состав ОЗХО

Палестина официально стала новым членом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Соответствующее заявление было опубликовано 21 июня на сайте организации.

«В результате общее число государств — членов ОЗХО достигло 193», — говорится в тексте сообщения.

Палестина еще 17 мая передала ратификационные документы о присоединении Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, передает пресс-служба ОЗХО.

Для Палестины Конвенция по запрещению химического оружия вступила в силу с 16 июня 2018 года.

Этот документ начал действовать 29 апреля 1997 года. Для его реализации создали ОЗХО со штаб-квартирой в Гааге.

Согласно конвенции, каждая страна-участник обязалась не разрабатывать, не приобретать, не накапливать и не хранить химоружие.

За усилия по ликвидации химического оружия ОЗХО получила Нобелевскую премию мира в 2013 году.

Генеральная ассамблея ООН 13 июня подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, в которой осудила Израиль за применение силы против участников массовых выступлений на границе сектора Газа и заявила о готовности взять палестинцев под защиту.