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ВВС Израиля нанесли 25 ударов по сектору Газа

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Израильские истребители утром 20 июня нанесли 25 ударов по целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на возобновившиеся ракетные обстрелы. Об этом cообщает израильская армия обороны (ЦАХАЛ).

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В общей сложности за минувшую ночь военные засекли пуски порядка 45 ракет и мин из сектора Газа в направлении Израиля. Семь из них были перехвачены системами ПРО «Железный купол», как минимум три снаряда упали в пределах сектора Газа.

Ракеты на Израиль полетели после того, как ЦАХАЛ нанес авиаудары по Газе в ответ на горящие воздушные шары и змеи, которые запустили палестинцы. Бомбежке подверглись объекты инфраструктуры в южной части анклава, принадлежащие ХАМАС.

С 14 мая в секторе Газа проходят столкновения на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. При этом Палестина претендует на восточную часть города.

На кадрах видно, как израильские силы ПВО отражают сегодняшнюю ракетную атаку.

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