Ургант отреагировал на слухи о получении гражданства Израиля

Российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал сообщения СМИ о том, что он стал гражданином Израиля.

«Спасибо всем за такое волнение и беспокойство) Я действительно уехал в Израиль...На два дня...Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь», — написал шоумен в своем Instagram и приложил снимок.

Он объяснил, что в Израиле похоронены его прабабушка и тетя.

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 11 Июн 2018 в 3:02 PDT

Информация о том, что Ургант прошел процедуру репатриации вместе с женой и двумя дочерьми, появилась 11 июня. Новый паспорт он якобы получил в аэропорту Бен-Гурион 10 июня.