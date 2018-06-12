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Голову библейского царя обнаружили на севере Израиля

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Фото: Global Look Press/Gil Cohen Magen
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Часть небольшой статуэтки, изображающей голову человека, обнаружена в древнем городе Авель-Беф-Мааха на севере Израиля, археологи при помощи радиоуглеродного анализа оценили возраст находки в 2800 лет.

Как сообщает Live Science, нашел скульптуру студент из Иерусалима. Размер статуэтки 5,1 на 5,6 см, она изображает голову мужчины с темными волосами и бородой. Специалисты предполагают, что находка — часть скульптуры, передает «РИА Новости».

Ученые высказывают мнение, что статуэтка могла изображать царей Ахава из Израиля, Азаила из Арама-Дамаска или Этбаала из Тира.

В январе в Израиле археологи обнаружили кухонный горшок с прахом легионера.

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