Голову библейского царя обнаружили на севере Израиля

Часть небольшой статуэтки, изображающей голову человека, обнаружена в древнем городе Авель-Беф-Мааха на севере Израиля, археологи при помощи радиоуглеродного анализа оценили возраст находки в 2800 лет.

Как сообщает Live Science, нашел скульптуру студент из Иерусалима. Размер статуэтки 5,1 на 5,6 см, она изображает голову мужчины с темными волосами и бородой. Специалисты предполагают, что находка — часть скульптуры, передает «РИА Новости».

Ученые высказывают мнение, что статуэтка могла изображать царей Ахава из Израиля, Азаила из Арама-Дамаска или Этбаала из Тира.

В январе в Израиле археологи обнаружили кухонный горшок с прахом легионера.