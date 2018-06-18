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Израиль нанес авиаудар по Газе в ответ на запуск горящих шаров

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Армия Израиля нанесла авиаудары по территории сектора Газа в ответ на горящие воздушные шары, которые запустили палестинцы. Информации о пострадавших не поступало. Бомбардировке подверглись объекты инфраструктуры в южной части анклава, принадлежащие организации ХАМАС, сообщается на странице вооруженных сил еврейского государства в Twitter.

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Конфликт между Израилем и Палестиной разгорелся с новой силой из-за открытия в Иерусалиме посольства США. Тогда на границах сектора Газа вспыхнули массовые акции протеста, которые закончились столкновениями между палестинцами и израильскими военными, десятки человек погибли.

Очередной виток конфликта произошел в конце мая. Израильская авиация атаковала 35 объектов военных группировок сектора Газа в ответ на массированные палестинские обстрелы. Свои действия военные назвали самыми масштабными за последние четыре года.

В ходе противостояния палестинцы стали использовать воздушные шары и змеи с привязанными к ним горючими веществами. Несмотря на то что израильская сторона научилась сбивать их с помощью беспилотников, такой способ борьбы уже причинил ущерб на миллионы долларов США, спалив обширные сельскохозяйственные площади на территории еврейского государства.

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