СПЧ предлагает изолировать несовершеннолетних преступников от взрослых заключенных

Несовершеннолетние преступники не должны отбывать наказание вместе со взрослыми заключенными. Такой дифференцированный подход поможет им не становиться частью криминального мира. Об этом на круглом столе «Известий» рассказал председатель Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

«Мы считаем, что несовершеннолетний не должен попадать в СИЗО вообще, если он, совершив преступление, еще не стал рабом криминального мира. У криминального мира есть своя молодежная политика, план по набору молодежи через приобщение к криминальной субкультуре <…> Мы убеждены, что вовлечению несовершеннолетних в криминальную субкультуру способствуют любые контакты с криминальным миром: в ИВС, в СИЗО, в автозаках, в конвойных помещениях судов и т.д. Вот почему важно минимизировать контакты подростков с носителями криминальной субкультуры», — подчеркнул правозащитник.

Для этого в системе исполнения наказаний глава СПЧ предлагает провести реформу.

«В частности, есть возможность использовать вместо СИЗО центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Правда, они подчиняются не ФСИН, а МВД. Система таких центров создана по всей стране. Там хороший персонал, в штате — несколько десятков человек. Но спросите: сколько там несовершеннолетних? Где-то два человека, где-то пять, где-то восемь», — отметил Федотов и выступил с законодательной инициативой.

«Мы предлагаем в Уголовно-процессуальном кодексе зафиксировать специальную меру пресечения для несовершеннолетних правонарушителей — помещение не в СИЗО, а в ЦВСНП. Это действительно позволило бы не допустить контакта несовершеннолетнего с криминальной средой. Но это только первый шаг. Надо линию провести дальше: отдельная перевозка несовершеннолетних в автозаке, отдельное содержание в конвойном помещении суда и т.д.», — предложил правозащитник.

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