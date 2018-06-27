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Новый законопроект предусматривает ходатайство из СИЗО об условно-досрочном освобождении

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Законопроект, по которому человек сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, находясь еще в СИЗО, готовится Советом по правам человека и Федеральной службой исполнения наказаний. Об этом на круглом столе «Известий» рассказали представители СПЧ и ФСИН.

Глава СПЧ Михаил Федотов пояснил суть предложения: если осужденный согласен, он пишет заявление на имя начальника СИЗО и отправляется в колонию, чтобы оттуда принимать участие в рассмотрении дела в режиме видео-конференц-связи.

«Здесь много поправок потребуется: и в УПК, и в УК, и в Уголовно-исполнительный кодекс. Зато это приведет к тому, что люди, которые готовы сразу отправиться в колонию, смогут это сделать. Для человека, который осужден, это означает, что ему будет идти уже тот срок, который необходим для УДО. Помимо срока, который установлен кодексом для условно-досрочного освобождения, есть еще неписаный срок пребывания в колонии. Пока он в колонии полгода не пробудет, даже если у него подошел срок УДО, начальник колонии ему характеристику не подпишет, скажет, что его еще недостаточно изучили. Если мы хотим исключить эту ситуацию, мы должны дать возможность ходатайствовать об УДО в том числе и из СИЗО», — объяснил Федотов, добавив, что на сегодня такая практика существует только в одном регионе — в Крыму.

По словам начальника управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН Александра Приклонского, нововведение будет прописано в законопроекте, готовящемся ведомством совместно с СПЧ.

«Если это произойдет, улучшатся условия содержания в СИЗО. Затраты ФСИН на эту категорию граждан колоссальны, бюджет несет огромную нагрузку. Мы видим потенциальные возможности наших следственных изоляторов уменьшить эту нагрузку, если норма будет применена. Но в любом случае необходимо дальнейшее строительство следственных изоляторов, отвечающих всем необходимым требованиям», — отметил Приклонский.

Федотов рассказал, что законопроект пока что находится в начальной стадии.

«Идеи сформированы, сейчас нужно все прорабатывать с ведомствами», — пояснил правозащитник.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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