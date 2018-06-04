Прямой эфир

День пребывания в СИЗО приравняют к полутора в колонии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

День пребывания в следственном изоляторе (СИЗО) приравняют к полутора дням в колонии общего режима и к двум в колонии-поселении. 

Сейчас день в СИЗО идет за день колонии.

Об этом «Известиям» рассказали в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству, который подготовил соответствующий проект.

С инициативой выступили глава комитета Павел Крашенинников и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Законодатели считают, что такая мера сможет существенно облегчить жизнь заключенных, более того, при этом единовременно выйдут на свободу около 100 тыс. осужденных. Крашенинников считает, что данная мера фактически является амнистией.

Данная мера будет касаться и некоторых других мер пресечения. Сутки в изоляторе приравняют к двум дням ограничения свободы и к трем дням исправительных работ.

Впрочем, осужденных к содержанию в тюрьмах и «строгом режиме» это не будет касаться.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

СИЗО приблизит к свободе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинский омбудсмен проверит условия содержания Вышинского в СИЗО
СК настаивает на переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017