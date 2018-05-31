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Путин потребовал обеспечить международные стандарты содержания заключенных

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Президент России Владимир Путин потребовал от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) обеспечить содержание заключенных в соответствии с международными стандартами.

По его словам, «строгое выполнение этих норм имеет в том числе и важное профилактическое значение, помогает людям вырваться из криминального круга и встать на путь исправления». 31 мая в Кремле состоялась церемония назначения на высшие должности и присвоения воинских званий офицерам и прокурорам, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Минюст передаст ФСИН функцию по принятию решения о нежелательности пребывания (проживания) на территории страны иностранцев или лиц без российского гражданства.

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