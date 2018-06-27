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«ВКонтакте» запускает сервис оплаты VK Pay

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Социальная сеть «ВКонтакте» запускает сервис для оплаты товаров и услуг с помощью аккаунта в социальной сети. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель соцсети.

Платформа получила название VK Pay. Поначалу такой способ оплаты будет доступен владельцам сообществ «ВКонтакте», предлагающих товары и услуги. Пользователям платить комиссию за платежи не придется.

Одновременно с этим будет развиваться площадка электронной торговли, на которой свои товары, услуги и акции смогут продвигать партнеры соцсети.

Также в VK Pay будет действовать ограничение на вывод наличных для пользователей (не более 200 тыс. рублей в месяц) и сумму транзакции (60 тыс. рублей).

Ранее в июне «ВКонтакте» запустила чатрумы специально для болельщиков команд ЧМ-2018.

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