Молодым предоставили выбор

Большинство россиян считают, что в стране нет проблемы «отцов и детей». Об этом говорят результаты проведенного в преддверии Дня молодежи опроса ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Известия». При этом всё больше респондентов отмечают, что молодежь должна самостоятельно выбирать свой путь. По мнению экспертов, граждан России не пугают последствия такого выбора, так как сегодня в стране есть все возможности для развития.

По данным социологов, за последние несколько лет выросла доля россиян, которые полагают, что их детям стоит отказаться от образа жизни родителей. В 2014 году такой ответ давали 70% опрошенных, в ходе последнего исследования — 75%. Одновременно с 24% до 12% снизилось и число граждан, считающих, что детям необходимо идти по родительским стопам.

Юноши и девушки активно ищут свой жизненный путь, считают 83% опрошенных. Только 10% отметили, что молодые люди предпочитают заниматься тем же, чем и их родители.

Отвечая на вопросы о взаимопонимании между поколениям, большинство респондентов заявили, что не видят в России проблемы «отцов и детей». 28% считают, что поколения понимают друг друга, потому что живут в одной стране. По мнению 17% опрошенных, у людей разного возраста нет никаких оснований для противоречий. Еще 9% уверены, что такой проблемы вообще не существует. Однако 36% россиян заявили, что трудности в отношениях между поколениями всё же имеются и возникают они из-за разного жизненного опыта.

В то же время люди старшего возраста учитывают мнение молодежи и ее интересы, полагают 63% россиян.

Результаты опроса показывают, что издавна существующая проблема «отцов и детей» стоит в России уже не так остро, отметил политолог Антон Хащенко.

— Увеличение числа тех, кто считает, что детям стоит отказаться от образа жизни родителей, может свидетельствовать, что у людей нет особых страхов за последствия такого выбора. И это не в последнюю очередь — признание того, что в стране в целом есть все возможности для самостоятельного развития молодого человека, — пояснил эксперт, комментируя «Известиям» итоги исследования.

Вне зависимости от взаимоотношений между поколениями у детей всегда существует стремление к свободе и поиску собственного пути, подчеркнул руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

— Старшие поколения формировались и жили в условиях другой общественно-политической и экономической формации. Понятно, что коридор возможностей тогда был более узким, все были равны в скромности достатка, а многое из того, что считается обычным сегодня, тогда казалось просто мечтой, — отметил он.

Эксперт также добавил, что каждое поколение несет в себе свои ценности и свою правду, поэтому между ними никогда не может быть полной гармонии.

— Но сегодня родителям хватает мудрости и самокритичности, чтобы не желать детям повторения ошибок и негативного опыта. Опрос свидетельствует о зрелости и мудрости старших, которые не только в ответах социологам, но часто и на деле предоставляют новому поколению свободу самореализации, помогают воплощать планы. Или хотя бы просто считают, что это нормально, — сказал Константин Калачев.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 24 июня 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. россиян. Социологи общались с ними по телефону.