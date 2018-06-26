Минтранс отложил индексацию тарифов «Платона»

Минтранс принял решение отложить индексацию тарифа в системе взимания платы с большегрузов «Платон», пока не будут приняты меры по усилению контроля за нарушителями. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Индексация размера платы с 1 июля в соответствии с накопленной инфляцией откладывается. <...> Решение о переносе срока индексации тарифа будет опубликовано в ближайшее время», — приводит ТАСС комментарий замглавы департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Григория Волкова. Он напомнил, что индексация тарифов была предусмотрена в постановление правительства от 31 января 2017 года № 120.

Ранее в СМИ появилась информация, что решение о переносе срока индексации было принято на совещании по системе «Платон» в Росавтодоре. Источник, знакомый с ходом обсуждения, отметил, что Минтранс прежде всего решил поддержать грузоперевозчиков, которые добиваются усиления контроля за нарушителями, а затем перейти к индексации.

Государственная система взимания платы «Платон» была основана для возмещения ущерба, причиняемого федеральным автомобильным дорогам транспортными средствами массой более 12 тонн. Она действует в России с 2015 года. Сейчас тариф составляет 1,9 рубля за 1 км.

Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов в сентябре 2017 года заявил, что тариф «Платона» будет проиндексирован в 2018 году по инфляции. Представители ведомства также предложили предоставить скидку на тариф в зависимости от пробега автомобиля.