Прямой эфир

Минтранс отложил индексацию тарифов «Платона»

0
Фото: ТАСС/Павел Головкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минтранс принял решение отложить индексацию тарифа в системе взимания платы с большегрузов «Платон», пока не будут приняты меры по усилению контроля за нарушителями. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Индексация размера платы с 1 июля в соответствии с накопленной инфляцией откладывается. <...> Решение о переносе срока индексации тарифа будет опубликовано в ближайшее время», — приводит ТАСС комментарий замглавы департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Григория Волкова. Он напомнил, что индексация тарифов была предусмотрена в постановление правительства от 31 января 2017 года № 120.

Лишний вес
Государство привлечет к выявлению перегруза фур частные компании

Ранее в СМИ появилась информация, что решение о переносе срока индексации было принято на совещании по системе «Платон» в Росавтодоре. Источник, знакомый с ходом обсуждения, отметил, что Минтранс прежде всего решил поддержать грузоперевозчиков, которые добиваются усиления контроля за нарушителями, а затем перейти к индексации.

Государственная система взимания платы «Платон» была основана для возмещения ущерба, причиняемого федеральным автомобильным дорогам транспортными средствами массой более 12 тонн. Она действует в России с 2015 года. Сейчас тариф составляет 1,9 рубля за 1 км.

Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов в сентябре 2017 года заявил, что тариф «Платона» будет проиндексирован в 2018 году по инфляции. Представители ведомства также предложили предоставить скидку на тариф в зависимости от пробега автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кабмин предложил снабжать грузы навигационными пломбами
«Людям нужно помогать»
Владимир Путин обсудил с правительством цены на ГСМ, детский отдых и поддержку пострадавших от паводка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017