«Людям нужно помогать»

Цены на горюче-смазочные материалы (ГСМ) стабилизировались и в дальнейшем будут расти в пределах инфляции, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Однако, по данным профильных министерств, ситуация на топливном рынке всё еще может негативно повлиять на сельское хозяйство и стоимость авиабилетов. Чтобы предотвратить это, кабмин прорабатывает дополнительные меры поддержки. На совещании глава государства также поручил обеспечить безопасность детского отдыха и помочь пострадавшим от паводка регионам.

Открывая встречу с правительством, Владимир Путин предложил в первую очередь поговорить о ситуации на рынке ГСМ. По данным Росстата, средние цены на бензин выросли на 8,2% с начала года, и этот вопрос уже стал предметом обсуждения на недавней «прямой линии» с президентом.

— За последний период мы отмечаем стабилизацию цен и в рознице, и в оптовом звене и падение биржевых индексов, которое указывает на то, что эта стабилизация становится всё более прочной, — доложил главе государства руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

Ведомство ожидает, что в дальнейшем цены будут расти в пределах инфляции. В то же время в некоторых российских регионах отмечается небольшое — на доли процента — увеличение стоимости отдельных нефтепродуктов, признал глава ФАС. По его словам, это связано с деятельностью независимых АЗС и их попытками повысить свою маржинальность. Служба реагирует на такие эпизоды, возбуждая дела против компаний, заявил Игорь Артемьев.

В конечном итоге принятые меры по снижению с 1 июня акцизов на бензин и дизельное топливо привели к результатам, на которые рассчитывало население и правительство, заключил он.

Президент напомнил, что предложения обязать нефтедобытчиков направлять определенные объемы продукции на НПЗ с обязательством потом продавать их на внутреннем рынке высказывались уже не раз.

Сейчас это работает «в виде договоренности» с нефтяными компаниями, и они ее выполняют, пояснил вице-премьер Дмитрий Козак.

В то же время подорожание топлива повлияло на подготовку и проведение весенне-полевых работ, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он высказал опасение, что дополнительные затраты сельхозпроизводителей могут отразиться на стоимости конечной продукции. В связи с этим Минсельхоз предлагает разработать комплекс мер по компенсации потерь АПК. По этому поводу в кабмине запланировано отдельное мероприятие, пояснил глава правительства Дмитрий Медведев.

Министра транспорта Евгения Дитриха президент спросил о влиянии ситуации с ГСМ на стоимость авиабилетов, напомнив, что сезон отпусков в разгаре. По состоянию на текущий момент цены на билеты стабилизированы, но тем не менее рассматриваются дополнительные механизмы поддержки, сообщил глава Минтранса. По его словам, уже подготовлены предложения расширить субсидирование перевозок на Дальний Восток, и в ближайшее время инициативу представят на рассмотрение правительства.

Тему перелетов и летних отпусков продолжил глава Ростуризма Олег Сафонов. Туристический сезон в РФ начался успешно, объем продаж авиабилетов на июнь–август вырос на 9% по сравнению с 2017 годом, рассказал он. Всё более востребованным становится Крым — как ожидается, число посетивших регион туристов по итогам года увеличится на 20% и превысит 6,5 млн человек. Олег Сафонов напомнил, что по решению правительства скидка в размере 50% на проезд детей в железнодорожном транспорте теперь предоставляется в течение всего года, а не только с 1 сентября по 31 мая. Это важный фактор, стимулирующий внутренний турпоток, отметил чиновник.

— В этот период времени, конечно, особое внимание нужно уделить детскому летнему отдыху, — сказал Владимир Путин и попросил министра образования Ольгу Васильеву рассказать о работе на этом направлении.

Глава ведомства сообщила, что в 2018 году 6 млн детей отдохнут в 46 тыс. детских лагерей на территории страны. В то же время она посетовала на изношенность инфраструктуры, из-за чего 526 организаций не смогут принять детей этим летом.

О детском отдыхе говорил и глава МЧС Евгений Зиничев. Он отметил, что некоторые учреждения имеют «низкую пожарную устойчивость» и требуют капремонта или реконструкции, в ряде корпусов не обустроена должным образом пожарная сигнализация, а источники воды не оборудованы пожарной техникой. Евгений Зиничев предложил всем заинтересованным федеральным и региональным органам власти принять безотлагательные меры по устранению недостатков.

— Так и сделайте, рассмотрите вопросы на региональных комиссиях, — поддержал президент.

Глава МЧС также рассказал, что до некоторых регионов, ранее пострадавших от паводка, до сих пор не дошли средства на ликвидацию последствий. Первый вице-премьер Антон Силуанов объяснил это множеством проверок и согласований.

— Не затягивайте, — потребовал Владимир Путин. — Нужно делать это вместе с региональными властями, но делать это быстро. Излишняя здесь бюрократия ни к чему, потому что людям нужно помогать. Они не знают, кто там что затягивает и кто в чем виноват.