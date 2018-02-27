Минтранс рассказал о тарифе по системе «Платон» в 2018 году

Тариф по системе «Платон» в 2018 году не изменится. Об этом заявил первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Изменений решений правительства по тарифу «Платон» в 2018 году не планируется», — приводит его слова «Интерфакс».

Как писал портал iz.ru, ранее сообщалось, что в правительстве обсуждается возможность индексации тарифа с поправкой на инфляцию в 2018 году.

«Платон» — введенная в 2015 году государственная система взимания платы в счет нанесения вреда автодорогам крупногабаритным транспортом.

В настоящее время тариф по системе составляет 1,9 руб./км. С момента запуска системы до начала 2018 года было собрано 42 млрд рублей.