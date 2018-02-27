Прямой эфир

Минтранс рассказал о тарифе по системе «Платон» в 2018 году

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тариф по системе «Платон» в 2018 году не изменится. Об этом заявил первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Изменений решений правительства по тарифу «Платон» в 2018 году не планируется», — приводит его слова «Интерфакс»

Как писал портал iz.ru, ранее сообщалось, что в правительстве обсуждается возможность индексации тарифа с поправкой на инфляцию в 2018 году. 

«Платон» — введенная в 2015 году государственная система взимания платы в счет нанесения вреда автодорогам крупногабаритным транспортом.

В настоящее время тариф по системе составляет 1,9 руб./км.  С момента запуска системы до начала 2018 года было собрано 42 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборы через «Платон» внесут в Налоговый кодекс
«Платон», торговый и утилизационный сборы не попадут в закон
Правительство включит в Налоговый кодекс лишь часть неналоговых сборов и введет уголовную ответственность за их неуплату

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017