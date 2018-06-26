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Трамп пригрозил Harley-Davidson поднять налоги при переносе производства из США

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Компания Harley-Davidson будет «облагаться налогом, как никогда раньше», если перенесет часть производства из США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

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По словам главы государства, сотрудники и клиенты компании очень рассержены. «Harley-Davidson никогда не должен быть построен в другой стране — никогда! Если они переедут, это будет начало конца — они сдались… Они будут облагаться налогом, как никогда раньше!» — написал Трамп.

Президент США обвинил компанию в том, что она использует пошлины для оправдания переноса производственных мощностей, сообщает RNS.

Американский производитель заявил накануне, что планирует перенести часть производств, продукция которых предназначена для продажи в Евросоюзе, на свои международные площадки в связи с введением ЕС импортных пошлин на американскую продукцию, включая мотоциклы Harley-Davidson.

Дональд Трамп 1 марта объявил о том, что США введут ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в 10%. Решение вступило в силу 23 марта. При этом для стран-членов ЕС и других стран введение пошлин было приостановлено до 1 мая. Позже его продлили до 1 июня текущего года. 31 мая Reuters со ссылкой на американского министра торговли Уилбура Росса сообщил, что 1 июня Соединенные Штаты вводят пошлины на ввоз стали и алюминия из Канады, ЕС и Мексики.

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