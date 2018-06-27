Торпедировать берег

В России возвращаются к давним идеям о создании суперторпед с мощным ядерным боезарядом для уничтожения береговых объектов. Об этом заявил академик Шамиль Алиев, один из ведущих разработчиков российского торпедного оружия. История фантастического проекта морского стратегического оружия — в материале портала iz.ru.

«Сейчас вообще есть тенденция возвращения к нереализованным ранее идеям. Сейчас заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 м, диаметром 1,5 м с ядерной боеголовкой, дальностью хода 50 км. Ее задачей было уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде. Эта идея не была реализована не потому, что плохо работала, просто тогда не было денег», — рассказал Алиев в интервью «РИА Новости».

Шокирующей новости здесь нет. После впечатляющей презентации перспективных стратегических вооружений, устроенной президентом Владимиром Путиным 1 марта 2018 года, подводный автономный аппарат с ядерным боезарядом (впоследствии названный «Посейдоном») — далеко не сенсация. Напомним и про утечку на сочинском совещании у Путина в ноябре 2015 года, после которой в прессе появился шифр разработки — «Статус-6».

История таких проектов восходит к самой заре атомного подводного флота.

Опережая время

Обычно идею ядерной суперторпеды приписывают академику Андрею Сахарову. И действительно, он вспоминал о своем чисто гипотетическом предложении (в самом начале 1960-х годов) создать такое оружие. Военные тогда, по его словам, якобы выступили резко против «людоедского» изобретения, но практика показывает, что не всё было так просто.

Дело в том, что уже с 1949 года в СССР прорабатывали технический облик первого подводного атомохода, будущего проекта 627 «Кит». В качестве основного предназначения этой лодке пытались придать функцию уничтожения береговой инфраструктуры базирования ВМС, крупных портов и прибрежных городов вероятного противника.

Для этого она должна была нести огромную (24 м в длину и 1,55 м в диаметре, масса около 40 т) торпеду с ядерным зарядом максимально достижимой мощности. Торпеде присвоили шифр Т-15. Максимальная дистанция применения составляла 40–50 км. В конструкции лодки носовой торпедный аппарат занимал 22% общей длины корпуса атомохода, также предусматривались два обычных 533-мм торпедных аппарата для самообороны (без запасных торпед, потому что их было просто некуда деть).

Статус_2 Подводная лодка К-5 проекта 627 «Кит» Фото: commons.wikimedia.org

Мощность боезаряда должна была быть, конечно, не 100 Мт, как иногда пишут, — достаточно посмотреть на габариты и вес изделия. Но боеприпас, конечно, подразумевался мегатонного класса, благо именно в те годы активно велись разработки первого советского термоядерного оружия.

Однако торпеда не клеилась ни как техническая система, ни как боевое средство флота. С технической точки зрения конструкторы испытывали проблемы с бортовой автоматикой и силовой установкой. Плохо продвигалась и разработка ядерного боезаряда. Выдвигались серьезные опасения, что при выходе массивной торпеды лодка будет испытывать слишком сильные возмущения и это приведет к потере устойчивости.

Военные, в свою очередь, оценив предлагаемые характеристики изделия, указали, что такой лодке, скорее всего, никто не даст подойти на 40–50 км к побережью США. Следовательно, и применить ядерную суперторпеду по назначению (например, по базам флота в Норфолке и Сан-Диего) будет невозможно.

В результате в 1954 году Т-15 официально похоронили, а первый советский атомоход проекта 627 переделали в многоцелевую лодку с обычными 533-мм торпедными аппаратами, для которых уже тогда шла разработка ядерной торпеды «обычных» габаритов Т-5.

Статус_1 533-мм ядерная торпеда Т-5 Фото: commons.wikimedia.org

Поэтому, когда Сахаров спустя более 10 лет выдвинул идею создать такой носитель для «Кузькиной матери» (стомегатонного термоядерного заряда, в двукратно ослабленном виде испытанного осенью 1961 года), она уже не была ни новой, ни «людоедской», а просто нереализуемой на том техническом уровне. Кстати, Сахаров прекрасно понимал оперативные ограничения по применению такой торпеды.

В своих мемуарах он указывал, что запуск должен осуществляться с расстояния в несколько сотен километров. Парогазовая или электрическая силовая установка не позволит этого сделать, поэтому Сахаров, по его собственной оценке, «нафантазировал» прямоточный водопаровой двигатель, который толкает торпеду вперед за счет сильного нагрева океанской воды в активной зоне бортового реактора (по аналогии с воздушно-реактивными ядерными прямоточниками).

По ряду сведений, в 1980-е годы в СССР вернулись к идее автономного боевого средства такого типа с ядерной силовой установкой на борту — уже на новом уровне развития технологий, однако проработки не пошли дальше бумаги.

«Каньон», «Статус», «Посейдон»

Так оно всё и развивалось до 2015 года. Лишь изредка появлялись утечки, указывающие на то, что в России особое

внимание уделяется автономным подводным аппаратам. Более того, в структуре Минобороны даже завели отдельный «второй флот» — так называемое Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ), в ведении которого находились все секретные разработки по подводной технике нового поколения.

В сентябре 2015 года Билл Герц, американский военный обозреватель и автор множества публикаций-утечек по перспективным военным программам России и Китая, известный своими крайне тесными связями с военной разведкой США, разместил в издании The Washington Free Beacon заметку под названием «Россия строит беспилотную субмарину с ядерным оружием».

В ней он, ссылаясь на высокопоставленный источник в Пентагоне, пишет, что в России ведется разработка подводного дрона, предназначенного для доставки сверхмощных (порядка нескольких десятков мегатонн) ядерных боезарядов к побережью США для уничтожения береговых объектов. В частности, целями назывались базы атомных подлодок США на атлантическом и тихоокеанском побережьях.

Как указал источник, американские военные присвоили этому дрону обозначение Kanyon. По их словам, аппарат «высокоскоростной» и имеет огромную дальность хода. Впрочем, по американским оценкам, до вывода в море даже первого прототипа на тот момент было еще очень далеко.

Статус_3 Распечатка слайда с основными характеристиками перспективного автономного подводного аппарата «Статус-6» Фото: youtube.com

Ответ на публикацию состоялся очень быстро. В ноябре 2015 года российские телеканалы, снимавшие подготовку к очередному заседанию по военно-промышленным вопросам в Сочи у президента Путина, сняли из-за плеча одного из участников распечатку слайда с основными характеристиками перспективного автономного подводного аппарата.

На слайде, озаглавленном «Океанская многоцелевая система «Статус-6», была показана та самая суперторпеда с очень похожими характеристиками. Длину оценили как раз в 24 м, основываясь на масштабах изображенных рядом подлодок, чьи размеры известны. На слайде было указано: калибр торпеды — 1,6 м, глубина хода — до 1000 м, скорость хода — 185 км/ч (то есть 100 узлов), дальность хода — до 10 тыс. км.

На схематическом разрезе виднелась компоновка «самоходного подводного аппарата», включавшая «реакторную установку» и «боевой модуль». В шапке слайда было указано назначение изделия: «поражение важных объектов экономики противника в районе побережья и нанесение гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон обширного радиоактивного загрязнения, непригодных для осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и иной деятельности в течение длительного времени».

В качестве носителей на том же слайде были приведены подводные лодки проектов 09851 («Хабаровск», специальной постройки) и 09852 («Белгород», перестроенный атомный крейсер с крылатыми ракетами проекта 949А). Лодки используются уже упомянутым ГУГИ.

Сейчас многие гадают, случайная это была утечка или преднамеренная, но этот вопрос сам по себе не очень интересен, потому что 1 марта 2018 года аппарат снова возник в публичном пространстве, на сей раз — официально.

Статус_6 Необитаемый подводный аппарат «Клавесин-2Р-ПМ» Фото: ckb-rubin.ru

Выступая в тот день перед Федеральным собранием, президент Путин отметил, что в России разработаны «беспилотные подводные аппараты межконтинентальной дальности», способные перемещаться со скоростью, «кратно превышающей» скорости имеющихся подводных лодок и надводных кораблей. Аппараты предназначены для ударов по широкому спектру целей, включая «авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру».

В декабре 2017 года, уточнил президент, был завершен многолетний цикл испытаний ядерной силовой установки для таких дронов, что позволяет перейти к «созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности».

В сопровождающем выступление видеоролике, правда, демонстрировался совсем другой аппарат — куда меньший (длина 6,5 м) подводный дрон «Клавесин-2Р-ПМ». Потом появилось несколько кадров компьютерной анимации, на которых предположительно изображен именно «Статус-6». По ним мало что можно понять, кроме, предположительно, использования водометного движителя. Степень соответствия этого изображения реальному проекту неизвестна.

В конце марта 2018 года Минобороны подвело итоги объявленного публичного конкурса, на котором система получила обозначение «Посейдон».