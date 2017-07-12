Атомные подводные лодки «Борей» и «Ясень» будут поражать противника с любой глубины и задолго до того, как он их обнаружит. Эту возможность дает новая модернизированная тепловая торпеда УГСТ, больше известная как «Физик-2». Точные тактико-технические характеристики новинки не разглашаются, но известно, что она превосходит самую современную американскую торпеду Mk48 mod. 7 Spiral. Отечественная торпеда — не только более малошумная и быстрая, но и более дальнобойная. «Физик» может пройти под водой на 10 км больше и поразить любую цель — от субмарины до авианосца.

Как заявил «Известиям» конструктор торпедного вооружения НИИ «Теплотехники» (входит в состав Корпорации тактического ракетного вооружения) Алексей Григорьев, УГСТ «Физик-2» уже принята на вооружение российского Военно-морского флота.

— В перспективе она заменит все электрические торпеды в нашем флоте, — отметил Алексей Григорьев.

«Физик-2» — это так называемая «дуэльная торпеда». В современном подводном бою побеждает тот, кто первым выстрелит. Поэтому УГСТ дает отечественным субмаринам преимущество над противником.

В длину «Физик-2» достигает 7,2 м. Внешне торпеда похожа на зеленую трубу со сплющенным носовым обтекателем и раскрытыми «плавниками» — рулями управления. Но главное ноу-хау внутри — аксимально-поршневой двигатель. По принципу действия он похож на обычный мотор автомобиля. Но поршни торпедного двигателя ходят не вертикально относительно вала, а параллельно.

В качестве движителя на торпеде используются не гребные винты, а водомет. Это существенно снижает шумность и повышает скорость движения. УГСТ движется к цели со скоростью порядка 60 узлов (свыше 110 км/ч), подводная лодка даже в максимальном режиме может развивать не более 30 узлов.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин рассказал «Известиям», что военно-морской флот США полностью отказался от электрических торпед.

— В настоящее время основной торпедой для ВМС США является тепловая Mk48, — отметил эксперт. — Тепловая в данном случае означает, что в движение ее приводит двигатель внутреннего сгорания. Это позволяет добиться больших скоростей и дальности хода. До последнего времени в России просто не существовало ничего подобного, что можно было бы вместить в размер 533-миллиметрового торпедного аппарата.

По словам эксперта, современный торпедный бой для подводных лодок сравним с «ножевым боем в телефонной будке». Кто первый выстрелил — «ткнул ножом», тот и победил. Характеристики торпеды «Физик-2» позволяют нашим подводникам сделать первый выстрел и гарантированно победить в подводной схватке.

В отличие от торпед предыдущего поколения «Физик-2» может запускаться с глубины в 500 м — это практически предельная глубина погружения для современных атомных подводных лодок. Конструкция торпеды предусматривает двухплоскостные рули, которые выдвигаются из торпеды после того, как она выходит из торпедного аппарата. Эта конструкция рулей позволяет существенно снизить шумность, а также уверенно маневрировать на самом трудном, начальном участке пути.

«Физик» наводится на цель при помощи двухканальной головки самонаведения. В ней использована активно-пассивная гидроакустическая система с возможностью опознавания кильватерного следа на расстоянии от 1,2 до 2,5 км и дальностью реагирования неконтактного взрывателя от 2 до 8 м в зависимости от типа и размера цели. При этом изделие может находиться в полностью затопленном водой торпедном аппарате до одного года и оставаться готовым к немедленному применению. Дальность применения торпеды составляет 50 км. Это на 10 км больше, чем у американской Mk48. При этом торпеда несет боевую часть весом в 300 кг, чего вполне достаточно, чтобы потопить фрегат или авианосец противника.