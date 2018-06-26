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Россияне назвали самых популярных политиков начала XX века

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Фото: ТАCC/Алексей Павлишак
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Лидерами рейтинга деятелей начала XX века, вызывающих симпатию у россиян, стали император Николай II (54%), Иосиф Сталин (51%) и Владимир Ленин (49%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

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Негативные эмоции они вызывают у 23%, 28% и 29% респондентов соответственно. 

Россияне склонны думать отрицательно об украинском революционере Несторе Махно (58%) и идеологе троцкизма Льве Троцком (46%). С симпатией к ним относятся лишь 12% и 20% граждан.

В остальном явных героев и антигероев того времени не сформировано: так, многие опрошенные затруднились с ответом на вопрос о чувствах, вызываемых министром иностранных дел Временного правительства в 1917 году Павлом Милюковым (70%), революционером и экс-редактором газеты «Известия» Николаем Бухариным (56%), военачальником Антоном Деникиным (47%) и министром Александром Керенским (43%).

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