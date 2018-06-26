Прямой эфир

В московском метро к концу года откроется 17 новых станций

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строительство 17 станций Московского метрополитена будет завершено до конца года, сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Минтранс разрешит съемку в метро и запретит электронные сигареты
Предложена новая редакция проекта типовых правил пользования метрополитенами

«До конца года планируется построить участок Кожуховской линии от станции «Косино» до станции «Некрасовка» с четырьмя станциями», — цитирует его «Интерфакс». Бочкарев уточнил, что пассажиры смогут воспользоваться этим радиусом в конце года.

Кроме того, в этот период завершат работы над станцией «Беломорская» Замоскворецкой линии, участком Сокольнической линии между станциями «Саларьево» и «Столбово», а также участком Большой кольцевой линии (БКЛ) со станцией «Нижняя Масловка». Для пассажиров станции откроют в конце 2018-го — начале 2019 года.

Всего с начала года в столичном метрополитене открылось восемь новых станций с общей протяженностью участков 16,7 км. Ранее замруководителя метро Москвы Дмитрий Дощатов сообщил, что в подземке к 2020 году заменят старые вентиляторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В московском метро назвали наиболее популярную у иностранцев станцию
Жилье и офисы построят вдоль нового участка желтой ветки метро в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017