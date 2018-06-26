В московском метро к концу года откроется 17 новых станций

Строительство 17 станций Московского метрополитена будет завершено до конца года, сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«До конца года планируется построить участок Кожуховской линии от станции «Косино» до станции «Некрасовка» с четырьмя станциями», — цитирует его «Интерфакс». Бочкарев уточнил, что пассажиры смогут воспользоваться этим радиусом в конце года.

Кроме того, в этот период завершат работы над станцией «Беломорская» Замоскворецкой линии, участком Сокольнической линии между станциями «Саларьево» и «Столбово», а также участком Большой кольцевой линии (БКЛ) со станцией «Нижняя Масловка». Для пассажиров станции откроют в конце 2018-го — начале 2019 года.

Всего с начала года в столичном метрополитене открылось восемь новых станций с общей протяженностью участков 16,7 км. Ранее замруководителя метро Москвы Дмитрий Дощатов сообщил, что в подземке к 2020 году заменят старые вентиляторы.