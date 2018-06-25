Систему вентиляции в метро Москвы обновят к 2020 году

Работы по модернизации системы вентиляции московского метро завершатся к 2020 году. Об этом сообщил заместитель начальника подземки Дмитрий Дощатов.

По его словам, в ходе работ будут заменены вентиляторы, которые проработали значительный срок и технически устарели. Дощатов отметил, что модернизация систем вентиляции проводится с 2004 года, и за эти 14 лет были обновлены 517 вентиляторов в 270 шахтах метро, что позволило на треть увеличить приток воздуха в тоннели и на станции. К 2020 году будет обновлен еще 171 агрегат в 95 шахтах, сообщает РИАМО.

Заместитель начальника московского метро также добавил, что на всех новых станциях изначально устанавливают современные системы вентиляции. По словам Дощатова, новые вентиляторы более надежны и обладают улучшенными аэродинамическими характеристиками. В основном используется оборудование отечественного производства, но применяются также немецкие HOWDEN и чешские ZVVZ.

21 июня мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск Солнцевского радиуса столичного метро. Полностью участок от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» запустят в конце августа – начале сентября 2018 года.