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Туроператор «Премиум трэвэл групп» прекратил деятельность

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Ставропольский туроператор «Премиум трэвэл групп» направил в Ростуризм уведомление о прекращении деятельности. Клиентам компании рекомендовали обращаться в страховую компанию «Якорь».

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Причиной прекращения деятельности туроператора названа невозможность выполнить все обязательства, сообщила пресс-служба Ростуризма. Ответственность компании застрахована на 10 млн рублей до 30 июня 2018 года.

Объединение «Турпомощь» сообщило, что по информации, полученной от представителей «Премиум трэвэл групп», клиентов этого оператора за пределами России на данный момент нет.

23 июня прекратил деятельность туроператор «Матрешка Тур». Причиной стала невозможность выполнить обязательства по заключенным договорам. Туроператор уточнил, что трудности связаны с отзывом лицензии у страховой компании АО АСК «Инвестстрах», которая ранее предоставляла финансовые гарантии.

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