В России предлагают создать электронную базу туристов

В России планируют создать единую систему подсчета туристов. Сейчас Росстат, Минкультуры и Ростуризм используют разные методики. Из-за этого данные расходятся, и в заблуждение вводятся потенциальные инвесторы, которые хотят вложиться в индустрию гостеприимства, считают в техническом комитете Росстандарта. Там предлагают создать электронную базу туристов. Для того чтобы ее вести, придется брать согласие на обработку персональных данных у каждого вояжера, отмечают эксперты.

Вопросом разработки новой системы подсчета туристов занимается созданный Росстандартом на базе «Опоры России» технический комитет по стандартизации «Услуги в сфере гостеприимства». Как рассказали «Известиям» в комитете, предлагается создать единую электронную базу туристов: она будет гарантировать, что одного человека не посчитают дважды, как это может происходить сейчас, если он останавливается в нескольких гостиницах (как правило, в разных городах).

База поможет понять, сколько человек посетило тот или иной регион и сколько ночей там провели гости. Ее не заменит сбор данных из отелей — в этом случае турист, ночевавший в двух городах одного региона, будет посчитан как два человека.

Также необходимо разделить путешественников на туристов и экскурсантов, полагают разработчики системы. В комитете по стандартизации предлагают считать туристами тех, кто остановился в отеле и провел в конкретном регионе не менее 24 часов. А экскурсанты — те, кто приезжает посмотреть достопримечательности, сходить в музей и в этот же день отправляется домой. Подсчитывать планируется как россиян, путешествующих внутри страны, так и гостей из-за рубежа.

Все эти правила должны быть зафиксированы в специальном ГОСТе об учете туристов. Методика может стать обязательной, если будет утверждена правительством. Решение может быть принято после представления документа в кабмин, отметили в комитете по стандартизации.

Сейчас каждое ведомство — Минкультуры, Ростуризм, Росстат — использует собственную систему подсчета туристов. Свою статистику ведут и региональные власти. Новая единая методика поможет властям субъектов подготовиться к приему путешественников и создать для них комфортные условия, уверены авторы инициативы.

— В Суздале, по официальным данным, зарегистрированы два коллективных средства размещения (КСР), по неофициальные данным — около 60 гостиниц и гостевых домов. А на сайте Владимиро-Суздальского музея-заповедника в 2017 году указана цифра 1,1 млн посетителей. Исходя из данных нынешней региональной методики, на долю КСР приходится 640 тыс. размещенных туристов. По факту это не так, — привел пример глава техкомитета, вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

Он также добавил, что из-за отсутствия единой методики подсчета туристического потока вводятся в заблуждение потенциальные инвесторы, которые могут вложиться в индустрию гостеприимства.

В пресс-службах Ростуризма, Минкультуры и Росстата не успели оперативно ответить на вопрос «Известий» о том, целесообразно ли создание единой системы подсчета туристов.

— Отрасль активно развивается, в нее вкладывают большие деньги. России нужна единая четкая система подсчета туристов. Это поможет и авиакомпаниям, и гостиницам, и турагентам заранее подготовиться к приему гостей и сделать регион максимально привлекательным для путешественников, — считает советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

Например, по нынешним подсчетам турпоток в регионе может считаться высоким. По факту же он привлекателен только для экскурсантов — значит, нужны изменения, чтобы удерживать людей, пояснил эксперт. Новая система поможет улучшить показатели федеральной целевой программы по развитию туризма в России. Сегодня доля отрасли в ВВП уже достигла 3,6%, хотя еще несколько лет назад была на уровне 1,5%, напомнил Дмитрий Горин.

Предложенная методика не учитывает туристов, которые останавливаются в частном секторе. А их практически столько же, сколько и постояльцев гостиниц, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Поэтому систему стоит доработать, полагает он.

Инициатива требует проработки на федеральном уровне, поскольку необходимо определить, за чей счет создавать единую базу путешественников, считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов. По его подсчетам, это обойдется примерно в 600 млн рублей.

Персональными данными, которые потребуются для базы, можно распоряжаться только с письменного согласия человека, отметил председатель московской коллегии адвокатов «Александр Тонконог и партнеры» Александр Тонконог.

— Если человек приедет в КСР (коллективное средство размещения — гостиница, отель, хостел и т.п. — «Известия») и письменно даст разрешение на обработку своих данных, то есть подпишет специальный бланк, тогда действия будут в рамках закона, — пояснил адвокат.

Ранее «Известия» писали, что турпоток в РФ достиг исторического рекорда. В 2017 году он впервые превысил 81 млн человек, свидетельствуют данные Ростуризма. Самыми популярными регионами стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Основной объем обеспечили россияне, путешествующие по стране, однако въездной турпоток тоже увеличился. В этом году ожидается его дальнейший рост, в том числе за счет чемпионата мира по футболу.