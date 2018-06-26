Коттедж напротив дома Гарри Поттера сдается в Англии

В Великобритании сдают в аренду коттедж напротив дома, который сняли в фильмах о Гарри Поттере. Об этом пишет The Sun.

По сюжету экранизации серии романов Джоан Роулинг о юном волшебнике, Гарри Поттер родился в Годриковой впадине. В фильме для съемок этого места выбрали дом де Вер в средневековой деревне Лавенем в Суффолке. С XIV по XVII века здание принадлежало семье де Вер, которая считалась одной из богатейших в Англии.

Для того чтобы сделать памятную фотографию напротив этого дома, в английскую деревню приезжают поклонники Гарри Поттера со всего мира. По слухам, дверь этого здания считается второй по популярности в Англии после двери официальной резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне.

Арендовать коттедж напротив дома Гарри Поттера может любой желающий по цене от 410 до 610 фунтов стерлингов в неделю, сообщает телеканал «360».

В январе 2018 года на Темзе в Лондоне запустили недельный круиз по местам, вдохновившим писательницу Джоан Роулинг на написание серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере.