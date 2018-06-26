Кремль прокомментировал информацию о железнодорожной магистрали в Грозный

Проработка продления высокоскоростной железнодорожной магистрали из Краснодара до Грозного пока не проводилась в соответствующих ведомствах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 26 июня.

«Тема действительно поднималась, но готовых решений нет», — сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, «подобных проектов — много».

«Какие из них окажутся рентабельными, реализуемыми, может показать только детальная проработка в соответствующих ведомствах. Пока эта проработка не проводилась», — отметил он.

Ранее 26 июня газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщила, что власти Чечни обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить магистраль из Краснодара до Грозного.

По данным журналистов, руководство республики предложило РЖД до 2025 года присоединить к задуманной магистрали Центр-Юг (Москва–Адлер) новую Транскавказскую магистраль до Грозного и Махачкалы, которая будет проходить через Майкоп, Черкесск, Минеральные Воды, Нальчик и Владикавказ.