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РЖД вложит почти полтриллиона рублей во второй этап развития БАМа

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Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко
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Госкомпания «Российские железные дороги» (РЖД) планирует вложить почти 500 млрд рублей собственных средств в реализацию второго этапа развития Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2) до 2025 года. Об этом сообщил замглавы компании Павел Иванов.

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«Вы знаете, что у нас реализуются масштабные проекты развития Транссиба и БАМа — сегодня уже сверстан, по сути, второй этап развития до 2025 года», — цитирует его ТАСС.

По словам Иванова, период реализации проекта определен до 2025 года, а его стоимость оценивается в 492 млрд рублей. Он отметил, что РЖД направит на реализацию планов собственные средства.

Президент России Владимир Путин поручил в майском указе увеличить в 1,5 раза пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей к 2024 году. Таким образом, этот показатель должен вырасти до 180 млн т.

В ноябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие три года объем инвестиционной программы ОАО «Российские железные дороги» превысит 1,8 трлн рублей.

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