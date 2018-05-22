Названы сроки запуска Уральской магистрали

Власти Екатеринбурга назвали сроки реализации проекта по строительству высокоскоростной магистрали Челябинск–Екатеринбург. По словам замглавы городской администрации, начальника департамента финансов Андрея Корюкова, при хорошем финансировании Уральская магистраль будет готова через три года. В ближайшие полтора года будет готовиться проектно-сметная документация.

Как уточняет ИА «Ура.ру», предполагается, что в этом проекте будут задействованы уральские компании, которые занимаются переработкой и поставкой металла. Магистраль должна повысить приток жителей в эти города и сформировать новый тип хозяйственной кооперации в регионе.

Портал iz.ru 14 мая сообщал о том, что распоряжение о строительстве высокоскоростной магистрали на Урале подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Протяженность трассы составит 220 км. Предполагается, что из одного города в другой можно будет добраться за 1 час 10 мин.

Железную дорогу планируется включить в общероссийскую сеть высокоскоростного и скоростного транспорта. Ее свяжут с магистралями Москва–Казань–Екатеринбург, Екатеринбург – Нижний Тагил и Екатеринбург–Тюмень.