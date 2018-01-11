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Первую высокоскоростную железную дорогу предложили проложить на Урале

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Фото: ТАСС/Иван Шаповалов
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Первую российскую высокоскоростную дорогу, соединяющую Екатеринбург с Челябинском, предложили проложить уральские власти и инвесторы.

Информацию об этом распространила газета «Ведомости» в четверг, 11 января.

Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» подало в правительство частную концессионную инициативу о строительстве участка ВСМ на Урале, сообщает издание.

По мнению местных властей, этот вариант будет дешевле, чем строительство ВСМ от Москвы до Казани (первый участок до Владимира), о котором не могут договориться правительство и РЖД: 360 млрд рублей против 459,5 млрд рублей.

10 июля  портал iz.ru сообщал, что РЖД до 2022 года планирует запустить первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Казани.

ВСМ Москва–Казань — проект первой в России высокоскоростной пассажирской магистрали Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань со среднесрочной перспективой продления до Екатеринбурга и более отдаленной — до Пекина. Заказчиком проектных работ всей магистрали является ОАО «РЖД», компания обеспечивает также управление и безопасность движения и диспетчеризацию на всей протяженности линии.

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