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СМИ сообщили о просьбе Чечни построить скоростную магистраль в Грозный

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Фото: TASS/DPA/Martin Schutt
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Власти Чечни обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить высокоскоростную железнодорожную магистраль из Краснодара до Грозного. Об этом 26 июня пишет газета «Коммерсант».

По информации издания, руководство республики предложило представителям компании «Российские железные дороги» (РЖД) до 2025 года присоединить к задуманной магистрали Центр-Юг (Москва–Адлер) новую Транскавказскую высокоскоростную железнодорожную магистраль до Грозного и Махачкалы. Согласно плану чеченских властей, пройти она должна через Майкоп, Черкесск, Минеральные Воды, Нальчик и Владикавказ.

По данным журналистов, строительство магистрали планируют начать с участка Москва–Тула протяженностью 194 км. Изучить предложение о продлении магистрали до Грозного президент поручил главе Минэконразвития Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху, уточняет издание. По предварительным оценкам, стоимость проекта может превысить 1 трлн рублей.

6 июня сообщалось, что РЖД планирует вложить почти 500 млрд рублей собственных средств в реализацию второго этапа развития Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2) до 2025 года.

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