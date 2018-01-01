Транскавказскую магистраль закрыли из-за угрозы схода лавин

Транскавказскую магистраль закрыли в понедельник из-за угрозы схода лавин. Ограничения распространяются на все виды транспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ГУ МЧС по Северной Осетии.

«В связи с обильным снегопадом, угрозой схода лавин на Транскавказской автомагистрали и в соответствии с рекомендациями Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на гидрометеорологические процессы, запрещено движение автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18:00 1 января 2018 года до особого распоряжения», — приводит агентство заявление ведомства.

В связи с введенными ограничениями спасатели рекомендуют водителям воздержаться от поездок в данном направлении до улучшения погодных условий. Помимо прочего, водителей призывают соблюдать меры повышенной безопасности при движении в зимних условиях.

Транскавказская магистраль — одна из федеральных автомобильных дорог, связывающих Россию с Южной Осетией. Общая протяженность трассы составляет 164 км.