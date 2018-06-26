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Эксперт рассказал о подготовке США к холодной войне в Арктике

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Фото: navy.mil
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Профессор РАНХиГС, эксперт по военной конфликтологии и геостратегическому прогнозированию Евгений Никитенко прокомментировал заявления главы Пентагона Джеймса Мэттиса о возможности наращивания присутствия береговой охраны США в Арктике.

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Подобное заявление следует рассматривать как подготовку к холодной войне в регионе с активным привлечением стран НАТО, рассказал Никитенко «Интефаксу».

«Американцы продолжают реагировать на известное выступление [президента России Владимира] Путина о новых системах российских вооружений и теперь стараются оказать информационно-психологическое воздействие на Москву на арктическом направлении», — считает эксперт. Он добавил, что заявление сделано намеренно в преддверие саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе в июле. 

После информационного этапа, уверен Никитенко, США приступят к созданию условий «для ведения полноценной холодной войны в Арктике».

Мэттис призвал активизировать деятельность Соединенных Штатов в Арктике 25 июня. «Реальность такова, что нам придется столкнуться с освоением Арктики... И она начнет быть доступной не только для транспорта, но также и для разведки энергоносителей», — сказал американский политик.

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