Эксперт рассказал о подготовке США к холодной войне в Арктике

Профессор РАНХиГС, эксперт по военной конфликтологии и геостратегическому прогнозированию Евгений Никитенко прокомментировал заявления главы Пентагона Джеймса Мэттиса о возможности наращивания присутствия береговой охраны США в Арктике.

Подобное заявление следует рассматривать как подготовку к холодной войне в регионе с активным привлечением стран НАТО, рассказал Никитенко «Интефаксу».

«Американцы продолжают реагировать на известное выступление [президента России Владимира] Путина о новых системах российских вооружений и теперь стараются оказать информационно-психологическое воздействие на Москву на арктическом направлении», — считает эксперт. Он добавил, что заявление сделано намеренно в преддверие саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе в июле.

После информационного этапа, уверен Никитенко, США приступят к созданию условий «для ведения полноценной холодной войны в Арктике».

Мэттис призвал активизировать деятельность Соединенных Штатов в Арктике 25 июня. «Реальность такова, что нам придется столкнуться с освоением Арктики... И она начнет быть доступной не только для транспорта, но также и для разведки энергоносителей», — сказал американский политик.