Глава Пентагона призвал активизировать деятельность США в Арктике

Активизировать свою деятельность в Арктике и вывести ее на новый уровень потребовал глава Пентагона Джеймс Мэттис в понедельник, 25 июня.

«Реальность такова, что нам придется столкнуться с освоением Арктики... И она начнет быть доступной не только для транспорта, но также и для разведки энергоносителей», — цитирует его ТАСС.

Мэттис призвал расширить в регионе присутствие американской береговой охраны, в распоряжении которой пока только один ледокол Polar Star, спущенный на воду в 1978 году.

26 марта два российских противолодочных самолета Ту-142 обнаружили, классифицировали и взяли на сопровождение атомные подводные лодки НАТО, отрабатывающие нанесение массированного ракетного удара в Арктике.