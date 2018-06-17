Пушков прокомментировал заявление Мэттиса о подрыве Россией авторитета США

Авторитет США подрывают в самом Белом доме, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в субботу, 16 июня.

Таким образом сенатор ответил на слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что Россия предпринимает попытки подорвать моральный авторитет США.

Глава Минобороны США Мэттис: Россия "пытается подорвать моральный авторитет США". Отнюдь. Его подрывают сами США. В Париже французские политики, возмущенные поведением Трампа на G7, мне это говорили не раз. Источник подрыва Мэттису следует искать не в Кремле, а в Белом доме. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 16, 2018

15 июня министр обороны США, выступая в военно-морском колледже в Ньюпорте, отметил, что Россия «стремится принизить привлекательность западной демократической модели и пытается подорвать моральный авторитет Америки».

14 июня Пушков назвал здравой мыслью заявление Трампа о том, что главным врагом США являются фейковые новости.