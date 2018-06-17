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Пушков прокомментировал заявление Мэттиса о подрыве Россией авторитета США

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Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul
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Авторитет США подрывают в самом Белом доме, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в субботу, 16 июня.

Таким образом сенатор ответил на слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что Россия предпринимает попытки подорвать моральный авторитет США.

15 июня министр обороны США, выступая в военно-морском колледже в Ньюпорте, отметил, что Россия «стремится принизить привлекательность западной демократической модели и пытается подорвать моральный авторитет Америки». 

14 июня Пушков назвал здравой мыслью заявление Трампа о том, что главным врагом США являются фейковые новости. 

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