Трамп стал реже советоваться с главой Пентагона

Президент США Дональд Трамп стал реже советоваться с министром обороны страны Джеймсом Мэттисом, в том числе и по ключевым вопросам. Об этом заявил телеканал NBC в понедельник, 25 июня, со ссылкой на источник в Белом доме.

«Они, действительно, больше не придерживаются одного мнения», — цитирует сообщение ТАСС.

В качестве примера приводился отказ от маневров с Южной Кореей, отказ от ядерной сделки с Ираном и создание космических войск. Все эти действия не согласовывались с Мэттисом.

В самом министерстве обороны США опровергают эту информацию.

18 июня Трамп поручил Пентагону создать космические силы в качестве шестого вида вооруженных сил США. Аргументировал он это тем, что в его новой национальной стратегии космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море.