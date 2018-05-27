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Новый метеоспутник «Арктика-М» создадут в России

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Российские специалисты приступили к созданию нового гидрометеорологического спутника системы «Арктика-М», запуск которого планируется на 2021 год.

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«Начато создание спутника "Арктика-М" №2 с запуском в 2021 году. Кроме того, есть планы осуществить запуски в 2023, 2024 и 2025 годах аппаратов "Арктика-М" под номерами 3, 4 и 5», — рассказал «РИА Новости» источник в космической области.

По словам собеседника агентства, первый спутник системы будет запущен по плану в 2019 году.

Уточняется, что новый метеоспутник будет размещен на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли. НА каждом аппарате будет установлено по два прибора с повышенной радиационной стойкостью.

Система «Арктика-М» даст возможность Гидрометцентру в нон-стоп режиме получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах. Таким образом, увеличится точность прогнозов погоды.

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