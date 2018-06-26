Мэй завила о готовности сотрудничать с Эрдоганом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила президента Турции Реджепа Эрдогана с победой на выборах главы Республики. Телефонный разговор между политиками состоялся вечером 25 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя канцелярии главы британского кабинета министров.

Мэй выразила готовность продолжить совместную работу c Анкарой по линии безопасности, в сфере торговли и инвестиций, а также продолжить сотрудничество по урегулированию ситуации в Сирии и поддержку политического урегулирования на Кипре.

Британский премьер-министр также поблагодарила Эрдогана за поддержку специальной сессии по конвенции по химоружию.

Президент России Владимир Путин 25 июня по телефону поздравил Реджепа Эрдогана с победой на президентских выборах. Лидеры двух стран договорились развивать двусторонние отношения, отметили приоритетный характер стратегических совместных проектов в сфере энергетики — в частности, строительства АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток».