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Мэй завила о готовности сотрудничать с Эрдоганом

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила президента Турции Реджепа Эрдогана с победой на выборах главы Республики. Телефонный разговор между политиками состоялся вечером 25 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя канцелярии главы британского кабинета министров.

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Мэй выразила готовность продолжить совместную работу c Анкарой по линии безопасности, в сфере торговли и инвестиций, а также продолжить сотрудничество по урегулированию ситуации в Сирии и поддержку политического урегулирования на Кипре.

Британский премьер-министр также поблагодарила Эрдогана за поддержку специальной сессии по конвенции по химоружию.

Президент России Владимир Путин 25 июня по телефону поздравил Реджепа Эрдогана с победой на президентских выборах. Лидеры двух стран договорились развивать двусторонние отношения, отметили приоритетный характер стратегических совместных проектов в сфере энергетики — в частности, строительства АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток».

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