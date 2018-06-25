Прямой эфир

Меркель поздравила Эрдогана с переизбранием на пост президента

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила в понедельник, 25 июня, Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Она напомнила, что страны «связывает многолетняя дружба», сообщает ТАСС.

«Разносторонние отношения между нашими странами характеризуют интенсивный обмен и тесные личные связи между нашими гражданами», – отметила Меркель. По ее словам, Германия «хочет быть партнером стабильной и плюралистической Турции».

«Я буду рада вместе с вами и впредь способствовать развитию и укреплению сотрудничества между нашими странами», — говорится в поздравлении немецкого канцлера.

Ранее в понедельник Эрдогана с переизбранием поздравил президент России Владимир Путин.

В Турции 24 июня прошел первый тур досрочных президентских выборов. По итогам обработки 98% бюллетеней Эрдоган набрал 52,5% голосов избирателей. Поэтому местный избирком объявил турецкого лидера победителем на выборах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин и Эрдоган договорились о сотрудничестве по Сирии
Могерини выразила готовность работать с властями Турции при решении общих задач

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017