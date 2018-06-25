Меркель поздравила Эрдогана с переизбранием на пост президента

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила в понедельник, 25 июня, Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Она напомнила, что страны «связывает многолетняя дружба», сообщает ТАСС.

«Разносторонние отношения между нашими странами характеризуют интенсивный обмен и тесные личные связи между нашими гражданами», – отметила Меркель. По ее словам, Германия «хочет быть партнером стабильной и плюралистической Турции».

«Я буду рада вместе с вами и впредь способствовать развитию и укреплению сотрудничества между нашими странами», — говорится в поздравлении немецкого канцлера.

Ранее в понедельник Эрдогана с переизбранием поздравил президент России Владимир Путин.

В Турции 24 июня прошел первый тур досрочных президентских выборов. По итогам обработки 98% бюллетеней Эрдоган набрал 52,5% голосов избирателей. Поэтому местный избирком объявил турецкого лидера победителем на выборах.