Граждане РФ отвергли причастность к «черногорскому госперевороту»

Обвиняемые по делу о государственном перевороте в Черногории граждане РФ Владимир Попов и Эдуард Широков дали показания, в которых заявили о своей непричастности к какой-либо незаконной деятельности в России и балканских странах (документ есть в распоряжении «Известий»). Как утверждают фигуранты дела, в Сербии они находились в качестве журналистов и не занимались подготовкой смены власти в Подгорице. Лидер черногорской оппозиции Милан Кнежевич, который также проходит по делу о «госперевороте», заявил «Известиям», что из-за отсутствия доказательств прокуратура Черногории оказалась в патовой ситуации.

В Черногории до сих пор не завершен судебный процесс над «организаторами» попытки антиконституционной смены власти в канун парламентских выборов 16 октября 2016 года. Обвинения, выдвинутые специальным прокурором Миливоем Катничем, касаются подготовки госпереворота и покушения на бывшего премьер-министра Мило Джукановича. В деле фигурируют 13 человек: три черногорца и восемь сербов, а также двое граждан России. Однако Эдуард Широков и Владимир Попов в своих показаниях, предоставленных Следственному комитету РФ, заявили, что не принимали участия в деятельности преступных группировок и не занимались вербовкой граждан на территории Черногории, Сербии и России. Эти показания Москва уже передала черногорской стороне.

«В начале-середине октября 2016 года я по заданию издательства «Страховая пресса» — а именно редакции журнала «Морское страхование», где я работаю исполнительным директором и корреспондентом, — находился в Сербии. Цель посещения мной этой страны состояла в том, чтобы подготовить серию материалов и фоторепортажей о памятниках архитектуры, расположенных в Белграде, а также мест захоронения русских солдат, погибших на Балканах в годы Первой мировой войны», — сообщил следователям Владимир Попов.

По его словам, никаких преступных действий, включая теракты и убийство представителей высшего эшелона власти Черногории, он не планировал. Россиянин также заявил, что не знаком со спецсвидетелем Сашей Синджеличем (сербский гражданин, который разыскивается Хорватией за убийство, совершенное в 2002 году), на показаниях которого основана доказательная база обвинения. Серб утверждает, что с 26 по 27 сентября 2016 года он находился в Москве, где получил от граждан РФ деньги, а также инструкции по осуществлению переворота.

«О том, что компетентные органы Черногории хотят привлечь меня к ответственности за якобы участие в событиях, имевших место в Черногории 16 октября 2016 года в день парламентских выборов, я узнал из СМИ. Сообщаю, что я в Черногории никогда не был, с гражданами Черногории и Сербии, которые задержаны в Подгорице, незнаком и никогда не встречался. Однозначно заявляю, что любые обвинения в мой адрес я считаю надуманными и необоснованными», — говорится в показаниях Владимира Попова.

Он также предоставил следствию копии документов, подтверждающих его направление в командировку в Сербию.

Второй фигурант дела Эдуард Широков также заявил, что утверждение Генеральной прокуратуры Черногории о том, что 26 сентября 2016 года он якобы встречался с Сашей Синджеличем в Москве, не соответствует действительности. По словам россиянина, они познакомились весной 2015 года в музее Великой Отечественной войны в Москве. За все это время Эдуард Широков встречался с Сашей Синджеличем лишь дважды — в РФ и Сербии.

«К знакомству меня подтолкнуло то обстоятельство, что Саша был одет в специфическую униформу, на нем был примечательный головной убор. Как я позже узнал, это была форменная одежда членов Четницкого движения Сербии (во время Второй мировой войны против нацистской Германии воевали в том числе и четники — партизаны, поддерживавшие монархию, позднее потерпевшие поражение от югославских коммунистов. — «Известия»). Саша оказался для меня очень интересным собеседником, потому что события, связанные с историей создания различных зарубежных национальных движений и организаций, интересуют меня уже давно. Этими вопросами я увлекаюсь с детства, — пояснил следователям Эдуард Широков. — Во второй половине 2016 года я по делам находился в Сербии. Цель моего посещения этой страны состояла в том, чтобы подготовить материал для написания статьи об участии Дунайской флотилии в событиях Первой мировой войны, а также по возможности собрать сведения о местах захоронения русских солдат, погибших на Балканах в период 1916–1924 годов».

Эдуард Широков добавил, что в Белграде он созвонился с Сашей Синджеличем и договорился о встрече. Он планировал обратиться к нему с просьбой оказать помощь в организации интервью с руководителями Четницкого движения Сербии.

«Такая встреча была необходима мне для подготовки статьи об истории создания и деятельности указанной организации. Хочу отметить, что с Сашей Синджеличем я обсуждал только вопросы о Четницком движении Сербии и возможной организации встречи с его руководителями. Никаких других тем, кроме общебытовых (погода и т.п.), в беседах с ним я не поднимал, о совершении каких-либо противоправных действий с ним не договаривался», — говорится в его показаниях.

Сведения, предоставленные россиянами, полностью разбили доказательную базу спецпрокурора и свидетеля, считает один из обвиняемых — лидер объединяющего главные оппозиционные силы страны «Демократического фронта» Милан Кнежевич.

— Прокуратура оказалась в сложной, если не в патовой ситуации. С начала декабря 2017 года в ходе судебных процессов из-за отсутствия каких-либо доказательств перестали упоминаться российские государственные органы. Обвинения звучали лишь в адрес двух «российских националистов». Но теперь и они опровергли надуманные обвинения. Однако сфабрикованное дело придется доводить до конца, — отметил черногорский депутат. — Становится все более очевидно, что главной целью так называемого госпереворота было предотвращение референдума о вступлении страны в НАТО, который требовала оппозиция (Черногория присоединилась к альянсу в июне прошлого года несмотря на несогласие значительной части населения. — «Известия»).

Российская сторона неоднократно опровергала причастность к каким бы то ни было попыткам организации противоправных действий на территории балканской страны. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил ранее, что судебный процесс носит явно выраженный характер политического заказа, цель которого — дискредитировать оппозиционные силы страны, подорвать доверие черногорцев к России.