Замполпреда президента в ДФО возглавил правительство Якутии

Правительство Якутии возглавил заместитель полпреда президента России на Дальнем Востоке Владимир Солодов. Об этом заявил врио главы республики Айсен Николаев во вторник, 26 июня.

«Евгений Алексеевич Чекин освобожден от должности председателя правительства», — цитирует Николаева «РИА Новости».

28 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Егора Борисова с поста главы Якутии. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен мэр Якутска Айсен Николаев.

В июне Николаев уже отправил в отставку четверых вице-премьеров республики.