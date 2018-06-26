В соцсети полюбили оказывающего первую помощь полицейского пса

Пользователей соцсети покорила полицейская собака, умеющая оказывать первую помощь человеку в экстренной ситуации. Видео «спасения» опубликовала испанская полиция в своем Twitter-аккаунте.

«Героический поступок нашего четырехлапого друга Пончо, который, не теряя ни минуты, кинулся спасать жизнь агента», - сказано в сообщении.

На ролике видно, как полицейский падает на землю, якобы потеряв сознание. Навстречу ему бежит Пончо, к телу пса привязана полицейская мигалка. Собака несколько раз прыгает на грудь человека, после чего пытается понять, дышит ли он. Эти действия Пончо повторял до тех пор, пока полицейский не «пришел в себя».

"Heroica" actuación de nuestro #Compañerosde4Patas Poncho, que no dudó ni un instante en "salvar la vida" del agente, practicando la #RCP de una manera magistral.

El perro es el único ser en el mundo que te amará más de lo que se ama a sí mismo- John Billings#Adopta pic.twitter.com/yeoEwPkbRc — Policía de Madrid (@policiademadrid) 22 июня 2018 г.

С момента публикации запись в микроблоге уже набрала более 20 тыс. лайков и 11 тыс. репостов. В комментариях пользователи восхищаются и умиляются Пончо.

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