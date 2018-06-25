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В США выбрали самую уродливую собаку 2018 года

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В американском городе Петалума, штат Калифорния, уже тридцать лет проводится конкурс на самую уродливую собаку. В этом году титул завоевал 9-летний Жак.

Теперь Жа-жа, по мнению хозяйки стал настоящей звездой. Бульдогом с очень длинным языком и мускулистым любовь. Победителю полагается поездка в Нью-йорк и приз в 1,5 тыс., пишет сайт kp.ru.

Официальный представитель конкурса Кристи Джентри считает, что он признан показать людям, что даже самые некрасивые животные заслуживают иметь семью и дом.

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