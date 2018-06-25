ФИФА завела дело против немецких футбольных чиновников

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дело против немецких футбольных чиновников после матча чемпионата мира.

Отмечается, что пресс-секретарь и менеджер Немецкого футбольного союза спровоцировали перепалку с представителями сборной Швеции.

Немецкие чиновники позволили себе ряд грубых жестов в сторону скамейки шведов после победы в матче второго тура группового этапа.

Германия вырвала победу у сборной Швеции в компенсированное время и сохранила шансы на выход в плей-офф, передает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что сборная Германии извинилась перед шведами за некорректное поведение членов своего тренерского штаба после матча.

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