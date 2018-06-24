Бразильский футболист травмировал ягодичную мышцу и пропустит матч ЧМ-2018

Игроки сборной Бразилии Данило и Дуглас Коста пропустят заключительный матч группового турнира чемпионата мира по футболу против Сербии.

26-летний Данило травмировал ягодичную мышцу на тренировке перед игрой со сборной Коста-Рики (2:0) и пропустил встречу. 27-летний Коста получил повреждение в концовке игры с костариканцами.

«Мы с оптимизмом смотрим на эту ситуацию и надеемся, что игроки еще помогут сборной на чемпионате мира», — приводит слова врача сборной Бразилии Родригу Ласмар «Спорт-Экспресс».

Игра с Сербией пройдет на московском стадионе «Спартак» 27 июня в 21:00 мск.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес не примет участия в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира против России. Встреча состоится в Самаре 25 июня в 17:00 мск.

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