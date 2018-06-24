Прямой эфир
Сюжет:

Шесть человек в Мексике убили во время просмотра матча ЧМ-2018

0
Фото: Global Look Press/Manuel Campos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шестеро человек были убиты в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес во время просмотра матча национальной команды на чемпионате мира по футболу.

Отмечается, что инцидент произошел во время празднования победы сборной в игре второго тура группового этапа над командой Южной Кореи (2:1).

В помещение ворвались вооруженные люди и устроили стрельбу. на данный момент преступники не были пойманы, передает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате крупной аварии с участием грузовых автомобилей в мексиканском штате Гуанахуато.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Мексики поблагодарил сборную за победу над Южной Кореей
Семь человек погибли при наезде грузовика на палатки с едой в Мексике

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017