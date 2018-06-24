Шесть человек в Мексике убили во время просмотра матча ЧМ-2018

Шестеро человек были убиты в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес во время просмотра матча национальной команды на чемпионате мира по футболу.

Отмечается, что инцидент произошел во время празднования победы сборной в игре второго тура группового этапа над командой Южной Кореи (2:1).

В помещение ворвались вооруженные люди и устроили стрельбу. на данный момент преступники не были пойманы, передает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате крупной аварии с участием грузовых автомобилей в мексиканском штате Гуанахуато.