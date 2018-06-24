Шесть человек погибли в ДТП с участием грузовиков в Мексике

Шесть человек погибли в результате крупной аварии с участием грузовых автомобилей в мексиканском штате Гуанахуато. Об этом сообщает местная полиция.

Инцидент произошел на платной дороге между городами Саламанка и Керетаро. Предположительно, грузовики вылетели с дороги, перевернулись и упали на рабочих, которые занимались прокладкой оптико-волоконного кабеля, сообщает RT.

От полученных травм пять человек скончались на месте происшествия, еще один умер в госпитале. Среди погибших также один из водителей. Сейчас правоохранители выясняют все причины обстоятельства произошедшего.